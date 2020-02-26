В УПЦ назвали встречу в Аммане переломным моментом для мирового Православия

Встреча Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, которая сейчас проходит в столице Иордании городе Амман будет иметь важные положительные последствия для мирового Православия.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на korrespondent.net.

«Сам факт встречи засвидетельствовал о попытке, если не решить сразу, то четко очертить проблему, которая была вызвана неканоническими действиями Константинопольского патриархата в Украине. Совещание в Аммане констатирует о начале переговорного процесса между Православными Церквями по правильной, канонически взвешенной, реакции на действия Константинопольского патриархата», - написал епископ Виктор.

По его словам, «речь идет о попытке Константинопольского Патриарха добиться от Православных Церквей согласия с тем, что решение всеправославного значения могут приниматься Константинопольским патриархом единолично».

Епископ Виктор напомнил слова Сербского Патриарха Иринея о целях совещания Предстоятелей в Аммане.

«На грядущей встречи в Иордании «украинский вопрос» будет важным, но не основным, потому что он стал следствием. Прежде всего, мы должны соборным голосом и с любовью указать Патриарху Варфоломею на его ложные утверждения о статусе Константинопольского патриарха в семье Поместных Православных Церквей», - говорил Патриарх Ириней на встрече с украинской делегацией в январе.

Владыка Виктор подчеркнул, что совещание Предстоятелей и представителей Православных Церквей в Аммане призвана напомнить всему миру о том, что Православная Церковь имеет соборный характер, который выражается не в количестве участников, а в благодати.

«Собор не там, где большинство, а там, где благодать Святого Духа. Самое главное то, что прямо сейчас в Аммане происходит сдвиг с мертвой точки решения не только «украинского вопроса», но и поиск путей выхода из кризисного состояния, в котором оказалось все мировое Православие. Ведь уже больше года представители и главы Церквей только говорили о необходимости диалога, а именно сегодня мы наблюдаем переход от слов к конкретным делам», - заявил епископ УПЦ.

Владыка Виктор отметил, что надеется на преодоление кризиса в Православии путем примирения и диалога.

«Все мы надеемся, что эта встреча станет переломным моментом, она положит начало движения навстречу друг другу, который, в конце концов, приведет к преодолению существующих проблем, а самое главное - к единству всех православных во Христе Иисусе», - заключил он.