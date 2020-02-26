Мошенники "продавали" должности глав ОГА за $4 миллиона

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офис генерального прокурора, совместно с СБУ и Нацполицией задержали во время передачи 550 тыс. долл. группу лиц, пытавшихся завладеть мошеннических путем денежными средствами гражданина в сумме 1 млн 650 тыс. долл. якобы за содействие в назначении его на должность председателя Житомирской ОГА, аргументируя указанные возможности своими связями с Президентом Украины, Премьер-министром, главой Офиса Президента", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот же день правоохранители задержали при получении первой части денежных средств в сумме 350 тыс. долларов мужчину, пытавшегося завладеть мошенническим путем средствами гражданина в сумме 3 млн 100 тыс. долларов якобы за содействие в назначении его на должность председателя Николаевской ОГА вроде через своих знакомых в Офисе Президента Украины и Кабинета министров Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Источник