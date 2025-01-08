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Reuters: Україна зупинила видобуток коксівного вугілля на своїй шахті в Покровську

14.01.2025 / 18:30
Україна зупинила видобуток коксівного вугілля на своїй шахті в Покровську, яка живить сталеливарну промисловість країни, через близькість російських військ, що наступають.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела з видобувної галузі.

Як нагадує видання, підприємство у Покровську, що перебуває в зоні бойових дій, є єдиною шахтою в Україні, яка видобуває коксівне вугілля, необхідне для колись гігантської української сталеливарної промисловості.

росія вже давно наблизилася до ключового логістичного вузла Покровська, і DeepState, український військовий аналітичний портал, заснований на розвідданих з відкритих джерел, повідомив, що російські війська перебувають менш ніж за 2 км від однієї із шахт.

“Зараз вони всі припинили роботу”, – повідомило виданню одне з джерел.

Інше джерело Reuters каже, що “там немає жодного виробництва, вони працюють тільки на поверхні”, та додає, що там відбуваються евакуаційні заходи.

За даними Національної коксохімічної асоціації, у 2023 році Україна виробила близько 3,5 млн тонн коксу, використовуючи виключно коксівне вугілля, видобуте в Покровську.

Минулого року профспілка металургів заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі із 7,6 млн тонн у 2024 році до 2-3 млн тонн у 2025 році.

Виробництво сталі вже постраждало від російського вторгнення, яке призвело до руйнування провідних металургійних заводів країни.

Україна, яка раніше була великим виробником і експортером сталі, повідомила про падіння виробництва на 70,7% у 2022 році до 6,3 мільйона тонн. У 2023 році воно впало до 6 млн тонн.

Аналітичний портал DeepState вказує, що російські війська просуваються до сіл Котлине і Удачне, де розташовані об’єкти шахти. Також шахта має об’єкт у селі Піщане, яке, як заявила Росія в понеділок, вона захопила.

Виробники заявили, що сподіваються знайти альтернативні джерела коксівного вугілля з інших регіонів України, якщо Покровська шахта буде захоплена російськими військами, але в такому разі неминуче знадобиться імпорт, що призведе до зростання витрат.

Згідно з торговими даними, у 2024 році експорт металу становив майже $4,4 млрд – гроші, необхідні для того, щоб Україна могла протриматися майже три роки після повномасштабного вторгнення росії, резюмує Reuters.

шахта, вугілля, Покровськ
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