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Bild: За 2024 рік до поліції надійшло близько 100 повідомлень про порушення повітряного простору Німеччини безпілотниками

09.01.2025 / 14:21
Над німецькою землею Рейнланд-Пфальц наприкінці 2024 року зафіксували невідомі безпілотники, які не були збиті чи перехоплені.

Про це таблоїду Bild повідомило Міністерство внутрішніх справ цієї федеральної землі та поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

Перед Різдвом 2024 року над Рейнланд-Пфальцом відбулося "масове вторгнення" безпілотників, причому деякі з них, імовірно, пролітали біля військових обʼєктів.

У Bild не уточнюють, про які обʼєкти йдеться, але в регіоні зокрема розташована американська авіабаза "Рамштайн". Про проліт невідомих дронів біля неї вже повідомляли ЗМІ.

Джерела таблоїду кажуть, що деякі безпілотники, які фіксували над територією Рейнланд-Пфальцу, є "розміром з автомобіль".

За даними МВС Рейнланд-Пфальцу, тільки за 2024 рік до поліції надійшло "близько 100 повідомлень" про порушення повітряного простору невстановленими безпілотниками.

"У Німеччині також помітно зростає використання великих безпілотників для шпигунства за об'єктами, важливими для безпеки. Імовірно, вони є частиною гібридної війни Росії", – додали у відомстві.

Там також заявили, що федеральний уряд Німеччини повинен терміново надати "відповідні технології для виявлення і боротьби з польотами безпілотників на ранній стадії".

МВС, дрони, Bild
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