Про повідомляють росЗМІ.

Начальник Генштабу Сербії Мілан Мойсилович повідомив, що країна розірвала кілька контрактів на постачання російської зброї через неможливість виконання угод в умовах західних санкцій.

Сербія все ще може купувати запчастини для техніки радянського та російського виробництва, але нові постачання стали недоступними.

У серпні Белград скасував домовленості про придбання російських винищувачів і обрав 12 французьких Rafale за 2,7 млрд євро для заміни старих МіГ-29.

Це рішення стало частиною радикальної модернізації сербських військово-повітряних сил, яка передбачає перепідготовку пілотів та оновлення інфраструктури. На думку Мойсиловича, французькі винищувачі забезпечать довгострокові потреби армії.