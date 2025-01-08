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Начальник Генштабу Сербії: Країна розірвала кілька контрактів на постачання російської зброї

09.01.2025 / 15:23
росія втрачає ринок озброєння Сербії - однієї з небагатьох країн Європи, яка продовжувала закуповувати російське озброєння навіть після початку санкцій.

Про повідомляють росЗМІ.

Начальник Генштабу Сербії Мілан Мойсилович повідомив, що країна розірвала кілька контрактів на постачання російської зброї через неможливість виконання угод в умовах західних санкцій.

Сербія все ще може купувати запчастини для техніки радянського та російського виробництва, але нові постачання стали недоступними.

У серпні Белград скасував домовленості про придбання російських винищувачів і обрав 12 французьких Rafale за 2,7 млрд євро для заміни старих МіГ-29.

Це рішення стало частиною радикальної модернізації сербських військово-повітряних сил, яка передбачає перепідготовку пілотів та оновлення інфраструктури. На думку Мойсиловича, французькі винищувачі забезпечать довгострокові потреби армії.

Сербія, Мойсилович
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