Підприємства ВПК Сербії стали працювати в три зміни, виробляючи зброю на експорт, зокрема в Україну, - ЗМІ

Про це російське видання "Коммерсант" повідомило з посиланням на власні джерела.

Напередодні президент Сербії Александер Вучич сказав в інтерв’ю Financial Times, що країна має багато контрактів зі США, Іспанією, Чехією та низкою інших західних країн.

За його словами, вони виступають посередниками, оскільки Сербія не може експортувати зброю Україні або росії безпосередньо.

Вучич також підтвердив, що за два з половиною роки в такий спосіб Україна отримала від Сербії військової продукції на близько 800 млн євро.

Як розповіли "Коммерсанту" знайомі з ситуацією джерела, Сербія дійсно значно наростила виробництво зброї. Деякі підприємства сербського ВПК були змушені почати працювати в три зміни.