Президент Сербії обіцяє збивати усі невідомі літаючи об’єкти

Як пише "Європейська правда", його слова наводить РТС.

Коментарі Вучича пролунали під час його поїздки разом з головнокомандувачем сербської армії в аеропорт у Батайніці під Белградом, де розміщуються сербські повітряні сили і сили ППО.

"Чи був вчорашній об’єкт повітряною кулею, чи великим розвідувальним дроном? Він швидко зник з місця. Наступного дня ППО буде діяти і зіб’є його, щоб ми могли визначити, чий це апарат", – прокоментував Вучич.