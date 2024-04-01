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Президент Сербії обіцяє збивати усі невідомі літаючи об’єкти

01.04.2024 / 14:21
Президент Сербії Александар Вучич після інциденту з фіксацією в небі країни невідомого літаючого об’єкта заявив, що наступного разу у подібних випадках його одразу збиватимуть.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить РТС.

Коментарі Вучича пролунали під час його поїздки разом з головнокомандувачем сербської армії в аеропорт у Батайніці під Белградом, де розміщуються сербські повітряні сили і сили ППО.

"Чи був вчорашній об’єкт повітряною кулею, чи великим розвідувальним дроном? Він швидко зник з місця. Наступного дня ППО буде діяти і зіб’є його, щоб ми могли визначити, чий це апарат", – прокоментував Вучич.

ППО, Вучич
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