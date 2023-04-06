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США вважають головним пріоритетом допомоги Україні передачу систем ППО

06.04.2023 / 11:14
Сполучені Штати Америки вважають головним пріоритетом допомоги Україні у повітряній сфері передачу систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника голови Комітету начальників штабів ЗС США адмірала Крістофера Грейді на безпековому форумі.

"Я сказав би, що насамперед у повітряній сфері, коли ми думаємо про те, як підтримати наших українських друзів, пріоритетом номер один зараз є протиповітряна оборона", - підкреслив Грейді.

За його словами, у США, зокрема, обговорюють підтримку можливостей протиповітряної оборони України, які є зараз, та застосування систем ППО в ході можливого контрнаступу.

США, ППО
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