США вважають головним пріоритетом допомоги Україні передачу систем ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника голови Комітету начальників штабів ЗС США адмірала Крістофера Грейді на безпековому форумі.

"Я сказав би, що насамперед у повітряній сфері, коли ми думаємо про те, як підтримати наших українських друзів, пріоритетом номер один зараз є протиповітряна оборона", - підкреслив Грейді.

За його словами, у США, зокрема, обговорюють підтримку можливостей протиповітряної оборони України, які є зараз, та застосування систем ППО в ході можливого контрнаступу.