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США розцінюють атаки рф на об’єкти енергетики України як намагання зламати дух українців

30.03.2024 / 13:15
Білий дім розцінює повітряні атаки рф на об’єкти енергетики України як намагання путіна зламати дух українців та закликає Конгрес не зволікати з ухваленням допомоги нашій країні.

Про це йдеться в офіційній заяві речниці Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Ватсон, передає Укрінформ.

«Вночі росія вчинила один із наймасштабніших повітряних ударів по енергомережі України від початку війни, позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електрики у ще холодні дні ранньої весни», - вказується в заяві.

Як наголошується, це лише останній прояв із серії атак рф на критично важливу інфраструктуру України, що стало «жахливим нагадуванням про зусилля путіна зламати дух українського народу та занурити його в темряву».

Щоб допомогти Україні захиститися від російських атак, зазначається в документі, Палата представників має ухвалити двопартійний законопроєкт про виділення додаткових коштів на потреби нацбезпеки, аби США могли надати Україні більше засобів ППО.

«Потреба України є терміновою, і ми не можемо дозволити собі подальших зволікань», - резюмували в Білому домі.

США, Білий дім, ППО, Ватсон
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