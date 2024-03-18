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У Польщі звільнили генерала, який навчав українців, через перевірку Служби військової контррозвідки

28.03.2024 / 14:21
Міністерство оборони Польщі оголосило про звільнення генерал-лейтенанта Ярослава Громадзінського, який, зокрема, брав участь у Міжнародній групі підтримки України у німецькому Вісбадені, на тлі перевірки Служби військової контррозвідки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні польського Міноборони.

Генерал-лейтенанта Громадзінського вирішили відкликати з посади командира Європейського корпусу (Eurocorps) – групи сил швидкого реагування, що базуються у Страсбурзі й можуть використовуватися в операціях під егідою ЄС, НАТО і ООН.

У повідомленні польського Міноборони зазначається, що підставою для відкликання Громадзінського став початок перевірки військової контррозвідки у зв’язку з "отриманням нової інформації про офіцера".

Хоча відомство не наводить подробиць, там вказують, що йдеться про "розслідування щодо допуску до державної таємниці" польського генерал-лейтенанта.

"На посаду, яку обіймав генерал-лейтенант Ярослав Громадзінський, буде негайно призначено іншого офіцера", – повідомив речник Міністерства оборони Польщі Януш Сеймей.

Громадзінський очолив Єврокорпус у червні 2023 року, до цього був радником-координатором начальника Генерального штабу Війська Польського та першим командиром 18-ї механізованої дивізії, яка формується з 2018-го.

В останні місяці генерал Громадзінський також служив у Міжнародній групі підтримки України у німецькому Вісбадені та разом із американськими офіцерами відповідав за підготовку українських солдатів.

МО Польщі, Громадзінський
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