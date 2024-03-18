Такий коментар озвучив у відповідь на запитання Укрінформу у Вашингтоні помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

«Дії путіна перейшли всі межі з погляду його військової тактики та руйнувань, завданих ним без військової мети народу України та українській інфраструктурі», - зауважив представник Держдепартаменту США.

Він наголосив, що путін і росія нестимуть відповідальність за свої злочини. «Агресор заплатить за це», - запевнив американський дипломат.

«Я також хочу підкреслити, що путін зазнає краху»,- продовжив Паєтт.

За його словами, попри спроби рф вже третій рік поспіль уразити енергетичну інфраструктуру, Україна продемонструвала надзвичайну стійкість, і системи енергопостачання продовжують функціонувати.

«путін зазнав поразки в цій спробі – він втратив Європу як енергетичний ринок, і ми зробимо все, щоби ця його поразка тривала далі»,- зауважив дипломат.

Він зазначив, що до питання енергетичної безпеки України прикута «величезна увага» адміністрації США, включно з держсекретарем Ентоні Блінкеном. У цьому зв’язку, за його словами, американська сторона «дуже тісно співпрацює» із союзниками та партнерами по всьому світу.

Паєтт відзначив важливу роль, яку виконують українські захисники, а також енергетики, які намагаються відновити енергопостачання в постраждалих районах України. У цьому зв’язку помічник держсекретаря США зауважив, що особисто підтримує регулярний контакт з українською стороною в питаннях енергетичного сектору.

«Я хочу підкреслити, наскільки обурливим є те, що кремль продовжує цілити по цивільних об’єктах без військової мети, просто щоби завдати болю та страждань українським громадянам. І ми відповімо»,- вкотре наголосив представник Держдепу.

Він зазначив, що в четвер з цього питання відбудеться віртуальна зустріч у форматі «G7 Плюс», щоб обговорити підтримку енергетичного сектору України.

«Нам потрібно робити кілька справ одночасно. Ми спробуємо мобілізувати негайну допомогу, як ми робили з жовтня 2022 року, коли почалися ці атаки на енергетичний сектор. Ми також продовжимо нашу роботу, щоби зосередитися на довгостроковій меті України – побудові майбутньої енергетичної системи, яка буде чистішою, екологічнішою та повністю відповідатиме європейським стандартам», - зауважив представник Держдепу.