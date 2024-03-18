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ISW: Захід повинен припинити турбуватися про російську відплату у відповідь на надання Україні західних озброєнь

30.03.2024 / 16:20
Останні масштабні обстріли українських теплоелектростанцій і дамб гідроелектростанцій, є суттєвою ескалацією атак рф проти України. США та країни Заходу повинні припинити турбуватися про російську відплату у відповідь на надання Україні західних озброєнь, оскільки кремль перший серйозно загострив ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що низка останніх масштабних обстрілів інфраструктури України, починаючи з 22 березня, свідчить про розширення росією переліку об'єктів для атак - до теплоелектростанцій додалися гідроелектростанції.

У звіті нагадали, що 28-29 березня росіяни умисно обстріляли Канівську та Дністровську гідроелектростанції в Черкаській та Чернівецькій областях. Українські офіційні особи повідомили, що агресор також умисно атакував об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, а російські військові блогери стверджували, що агресор завдав ударів по Криворізькій теплоелектростанції та Середньодніпровській гідроелектростанції в Дніпропетровській області. Наслідком обстрілів стали відключення електроенергії в низці областей і населених пунктів країни.

Інститут вивчення війни нагадав свої нещодавні висновки, згідно з якими російські удари по українських енергетичних об'єктах мають на меті підірвати оборонно-промисловий потенціал України, а також той факт, що російські війська намагаються зруйнувати українську енергосистему, розраховуючи на дефіцит зенітно-ракетних комплексів у сил ППО.

Останні атаки на гідротехнічні споруди в ISW назвали суттєвою ескалацією російської кампанії обстрілів України. В Інституті нагадали, що США та європейські країни, як і раніше, не бажають надавати країні матеріально-технічні засоби, через побоювання ескалації або відплати з боку росії.

"Однак саме ці оперативно і стратегічно важливі озброєння можуть допомогти країні захиститися від ворожих атак і допомогти проведенню наступальних операцій. Натомість такі рішення держав Заходу обмежити обороноздатність України для стримування ескалації, не змогли запобігти ескалації війни з боку росії. До того ж, Україна веде стратегічну оборону, а не наступальні дії, які могли б серйозно загрожувати російським позиціям на окупованих територіях або на території рф", - йдеться у звіті.

В ISW також нагадали нещодавню заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна про те, що надання Україні ракет великої дальності ATACMS, не має настільки високого ризику ескалації, як на початку повномасштабного вторгнення рф.

"росія послідовно доводить свою готовність до ескалації агресії без провокацій. Занепокоєння щодо російської відплати та ескалації у відповідь на подальше надання західних озброєнь і систем Україні, не повинно диктувати США та іншим країнам Заходу ухвалення рішень щодо цієї допомоги", - йдеться у звіті.

ISW
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