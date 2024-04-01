Санду закликала демократичні країни до єднання задля продовження підтримки України

Як передає Укрінформ, про це Санду написала у соцмережі Х.

Молдовська лідерка зазначила, що звільнення Бучі два роки тому викрило «невимовні звірства російських військових проти цивільного населення».

«Ми разом з Україною вшановуємо пам’ять жертв, наголошуючи на необхідності об’єднання зусиль демократичних країн світу задля досягнення справедливості та продовження підтримки України», – йдеться у дописі президентки Молдови.