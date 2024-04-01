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Санду закликала демократичні країни до єднання задля продовження підтримки України

01.04.2024 / 10:12
Президентка Молдови Мая Санду з нагоди другої річниці звільнення Бучі від російських загарбників закликала демократичні країни до єднання задля продовження підтримки України.

Як передає Укрінформ, про це Санду написала у соцмережі Х.

Молдовська лідерка зазначила, що звільнення Бучі два роки тому викрило «невимовні звірства російських військових проти цивільного населення».

«Ми разом з Україною вшановуємо пам’ять жертв, наголошуючи на необхідності об’єднання зусиль демократичних країн світу задля досягнення справедливості та продовження підтримки України», – йдеться у дописі президентки Молдови.

Санду
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