У міноборони рф назвали, куди намагалися завдати удари на території України

Про це заявили в міністерстві оборони рф, передає УНН.

«Повітряно-космічними силами росії завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного базування та безпілотними літальними апаратами по об'єктах енергетичної інфраструктури та газовидобувної галузі України», - ідеться у зведенні міноборони рф.

У міністерстві заявили, що використовували "високоточну зброю повітряного базування великої дальності" і безпілотники. І заявили, що мети удару досягнуто.

«Унаслідок цього удару порушено роботу підприємств оборонної промисловості, що займаються виробництвом і ремонтом озброєння, техніки та боєприпасів. Усі цілі удару досягнуті. Нанесено удар по призначених об'єктах», - повідомило військове ведосмтро рф.