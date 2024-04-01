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путін підписав указ про призов на військову службу 150 тисяч осіб

01.04.2024 / 16:25
російський диктатор володимир путін підписав указ про призов у квітні-липні 2024 року на військову службу 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Про це повідомило міноборони рф.

В указі зазначається, що весняний призов почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня.

Крім цього, путін наказав звільнити з військової служби солдатів, матросів, сержантів та старшин, строк служби за контрактом яких завершився.

путін
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