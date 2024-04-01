путін підписав указ про призов на військову службу 150 тисяч осіб

Про це повідомило міноборони рф.

В указі зазначається, що весняний призов почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня.

Крім цього, путін наказав звільнити з військової служби солдатів, матросів, сержантів та старшин, строк служби за контрактом яких завершився.