Естонський військовий: росія мобілізує в середньому по 30 тис. людей на місяць

Заступник начальника штабу естонської дивізії з питань оперативної роботи, полковник Янно Мярк в інтерв’ю виданню ERR заявив, що росія мобілізує в середньому по 30 тис. людей на місяць.

Проте ці сили не мають того ж рівня підготовки та оснащення, як перед початком повномасштабного вторгнення, стверджує естонський військовий.

За його словами, російські війська все ж здатні підтримувати нинішні темпи наступу, якщо звернути увагу на живу силу.

Тому Янно Мярк не виключає, що окупанти можуть почати наступ на новому напрямку, але оцінити подібну ймовірність досить складно.

Водночас він наголосив, що системи ППО Україна не може використати на фронті, тому що вони потрібні для захисту населених пунктів і критично важливої інфраструктури. Україні необхідно більше артилерійських снарядів, зазначив естонський полковник.