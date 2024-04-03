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Сміт: США не є прихильниками ударів України по території росії

03.04.2024 / 10:12
США не є прихильниками ударів України по території росії, також виступають проти участі військ Заходу в цьому конфлікті.

Про це у вівторок під час пресконференції, що була проведена в форматі онлайн під егідою Брюссельського медіахабу США, заявила Постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми переконані, що Україна має всі права для захисту своєї території проти цієї неспровокованої російської агресії. Ми, Сполучені Штати, вже надали до 44 мільярдів доларів безпекової допомоги, щоб вона могла робити це ефективно. Ми продовжуємо надихати наших друзів в Конгресі для ухвалення пакету допомоги, щоб більше підтримки могло потрапити в руки українських військових командирів. У тому, що стосується ураження цілей в самій Росії, - це щось таке, до чого Сполучені Штати не є особливо прихильними», - зауважила Представниця США при НАТО.

Вона зауважила, що США фокусують увагу на праві українців захистити власну територію та виштовхнути російські війська за межі своєї країни. У цьому, за її словами, українці вже мають суттєвий успіх, і США мають на меті допомогти Україні розвинути цей успіх та продовжувати досягати перемоги на полі бою. Однак США, за її словами, не підтримують ідею залучення військ Заходу до бойових дій на території України.

«США не підтримують надсилання (Західних – ред.) військ, щоб битися в Україні. Ми були дуже чіткими з першого дня, що ми не зацікавлені ставати стороною у цьому конфлікті. Ми дійсно хочемо підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе проти російської агресії», - підкреслила Джуліан Сміт, відповідаючи на запитання журналістів.

США, НАТО, Сміт
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