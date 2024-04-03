лукашенко готує білорусь до війни

Його заяву наводить білоруське державне агентство БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

лукашенко закладав капсулу для нащадків на місці будівництва нової міської лікарні в Гродно і назвав це "посланням для сусідніх країн".

"Адже ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас абсолютно різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону спрямовуємо на соціальну сферу... Ми налаштовані тільки на творення", – сказав він.

Водночас лукашенко наголосив, що білорусь готується до можливого конфлікту: у війська поставляються різні види озброєнь і техніки.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру – готуйся до війни" – не я це придумав. Це дуже правильно сказано", – додав лукашенко.