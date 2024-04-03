Джонсон готовий виставити на голосування законопроєкт, який включає допомогу Україні

У документі йдеться про виділення $60 млрд на допомогу Україні. $34 млрд піде на зброю, решту планують витратити на навчання військових, на гуманітарну та іншу невійськову допомогу, пише Forbes.

"Щоб зрозуміти, скільки зброї можна придбати на 34 мільярди доларів, візьміть до уваги, що за перші 23 місяці ширшої війни росії проти України Сполучені Штати виділили 45 мільярдів доларів на зброю для України. Ця допомога має тримати Україну в руках ще рік чи більше", - йдеться у статті.

Журналісти кажуть, що велика частина цих коштів може піти на закупку радарів, засобів РЕБ, дронів, човнів, бронетехніки та інженерного обладнання. Найбільш важливими є боєприпаси для артилерії та систем ППО.

Україна може отримати від США щонайменше 1 млн 155-мм боєприпасів. Заводи у Техасі та Пенсильванії здатні виробляти до 60 тис. боєприпасів на місяць, а якщо кошти виділять, то ця сума може зрости до 100 тис.

"Немає причин, щоб більшість із цих 60 тисяч -100 тисяч снарядів на місяць не потрапили в Україну. Цей потік боєприпасів додасть до сотень тисяч снарядів, які Європейський Союз передасть Україні в найближчі тижні та місяці, а також до мільйона снарядів, які для початку пожертвує консорціум під керівництвом Чехії", - пише Forbes.

Це дозволить Україні зрівнятися з рф за кількістю випущених боєприпасів.