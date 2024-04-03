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Столтенберг: Всі союзники домовилися про необхідність більшої ролі Альянсу в координації підтримки України

04.04.2024 / 09:10
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що всі союзники домовилися про необхідність більшої ролі Альянсу в координації підтримки України з метою забезпечення міцнішої та стійкішої основи подальшої допомоги.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції після завершення першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Ми розглянули підготовку до саміту у Вашингтоні в липні, почавши з України... В українців закінчується не мужність, у них закінчуються боєприпаси. Ми повинні активізуватися зараз. На нашій сьогоднішній зустрічі сьогодні ми обговорили, як поставити нашу підтримку на міцнішу і стійкішу основу для майбутнього, всі союзники домовилися про необхідність підтримати Україну в цей критичний момент. Це - єдність мети. Сьогодні союзники домовилися рухатися вперед, плануючи більшу роль НАТО в координації допомоги у сфері безпеки та навчанні", - заявив Столтенберг.

За словами генсека, деталі майбутнього формату подальшої допомоги Україні "вимальовуватимуться найближчими тижнями". "Але Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і в довгостроковій перспективі. Завтра ми зустрінемося з міністром Кулебою в рамках Ради Україна-НАТО і разом обговоримо поточні та довгострокові потреби України", - наголосив Столтенберг.

НАТО, Столтенберг
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