Войти | Зарегистрироваться
15:12

суббота,
22 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Ігнат розповів, скільки ворожих цілей змогла відбити українська ППО

21.04.2023 / 11:23
Восени та взимку українська ППО змогла відбити велику кількість ворожих цілей. Однак на це було витрачено значну частину озброєння та зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

За його словами, Україна очікує на постачання необхідного від партнерів.

"Ми очікуємо від наших партнерів збільшення поставок не лише самих комплексів, а й ракет. Тому що витрати ракет досить серйозні. Восени та взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони-камікадзе та ракети, то по 750 тільки знищено нашою ППО. Це півтори" тисячі повітряних цілей (противника). За всю війну - ще 600 одиниць пілотованої техніки (літаки, вертольоти) і щонайменше півтори тисячі БПЛА знищено нашими Силами оборони", - заявив він.

Він також вважає, що відновити запаси ракет допоможе черговий "Рамштайн".

Ігнат, ППО
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 апреля
21 апреля
20 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.