Ігнат: Посилення країнами-сусідами ППО на кордоні з Україною, говорить про те, що туди таки щось залітало

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Мабуть, країни, які з Україною межують, уже відчули той запах війни і розуміють, що загроза є і на неї треба відповідно реагувати. Кожна країна посилюється – це і Польща, і Румунія, і Словаччина та інші країни – намагаючись отримати сьогодні перспективні системи ППО та інше озброєння, зокрема і авіаційні комплекси, тобто літаки. Тому те, що вони проводять навчання, певне підсилення своєї ППО на кордоні з Україною, говорить про те, що туди таки щось залітало", – повідомив він.

Зокрема, Ігнат зазначив, що відомі випадки, коли російські засоби повітряного нападу потрапляють у ці країни і загрожують безпосередньо їх безпеці.

"Країни реагують на це, і це правильні кроки. Посилення ППО сьогодні питання номер 1 в усьому світі", – додав він.