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Ігнат: Україна потребує більшої кількості систем ППО, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури

27.10.2023 / 16:25
Україна потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури, зокрема підстанції, які забезпечують роботу атомних електростанцій.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

На питання про те, чи може Україна захистити такі обʼєкти, як АЕС, він відповів:

"Ми не те, що можемо, – це життєва необхідність [...] Ми вже увійшли фактично в осінньо-зимовий період, опалювальний період, і захист об'єктів критичної інфраструктури – це надважлива місія, яка покладена на всі Сили оборони, не лише на Повітряні сили. Таким чином, обговорюються ці питання кожного дня – де і чим ми можемо посилити захист цих об'єктів".

За словами Ігната, кожен комплекс, наданий Україні, навіть якщо він морально застарілий, допомагає посилити захист об'єктів від російських ударів із повітря.

"Те, що нам зараз надходить, – ті ж Hawk чи ті ж системи, які вдалося адаптувати під американські ракети М9, – це все одно кількісне посилення для того, щоб захищати об'єкти критичної інфраструктури", – висловився речник Повітряних сил.

Ігнат, ППО
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