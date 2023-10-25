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ЄКПТ та Мін’юст обговорили покращення роботи пенітенціарної системи

28.10.2023 / 13:15
Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКПТ) надалі надаватиме підтримку українській стороні й співпрацюватимуть з Україною.

Про це заявили члени делегації на чолі з другим віцепрезидентом комітету Терезою Ріттер під час зустрічі з міністром юстиції України Денисом Малюською та заступницею міністра юстиції Оленою Висоцькою, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Зокрема, зазначається, що делегація ЄКПТ прибула до України в межах 17-го моніторингового візиту з метою проведення підсумкової робочої зустрічі з представниками Мін’юсту для представлення попередніх рекомендацій та зауважень за результатами вищевказаного візиту до України.

Головна тема обговорення - стан реалізації раніше наданих рекомендацій у сфері компетенції Мін’юсту з покращення роботи пенітенціарної системи.

«Представники іноземної делегації заявили про те, що й надалі надаватимуть підтримку українській стороні й співпрацюватимуть з Україною», - поінформували у міністерстві.

Також, за даними пресслужби, делегація ЄКПТ відзначила позитивні тенденції при виконанні наданих рекомендацій. Зокрема, відзначили тенденцію зі зменшення чисельності осіб, що перебувають у місцях попереднього ув’язнення; проведені ремонтні роботи установ за рахунок допомоги благодійних організацій та за рахунок надходжень на спеціальні фонди установ; за результатами проведених опитувань засуджених представниками комітету, жодним ув’язненим не було заявлено скарг; загальне покращення умов перебування та поводження з ув’язненими.

Окрему увагу вони приділили впровадженню альтернативного методу покарання - пробаційного нагляду, що виконується без ізоляції від суспільства та розвиток якого сприятиме гуманізації пенітенціарної системи.

У свою чергу керівництво Мін’юсту висловило вдячність міжнародним партнерам за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни.

Під час зустрічі сторони наголосили на важливості продовження співробітництва та постійного прагнення до покращення законодавства та вжиття відповідних заходів у межах функціонування пенітенціарної системи. Іноземна делегація висловила сподівання, що українська сторона буде докладати зусиль з виконання рекомендацій комітету після отримання повного звіту.

Малюська
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