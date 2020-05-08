Юрист раскритиковала закрытие Минюстом Директората по вопросам прав человека

На фоне всех выдающихся заявлений министра юстиции Дениса Малюськи о VIP-тюрьмах и заключённых, которых он мог бы взять на работу, и об искусственном интеллекте, который определял бы, кого следует арестовывать, совершенно незамеченным осталось недавнее выступление министра на комитете по правам человека.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Отвечая на вопрос о ликвидации министерством Директората по вопросам прав человека, Денис Малюська сказал, что Директорат формируется под правительственную цель. Поскольку правительственной цели, которую бы исполнял данный директорат, не было, поэтому он перестал существовать. Как только будет новая программа правительства, и как только там появится «фокус» и будет согласование парламентом на права человека, Министерство снова проведет внутреннею реорганизацию», - написала юрист.

Как отметила Славицкая, контроль за соблюдением прав человека и гражданина определён как одна из задач Минюста.

«И даже в проекте той программы правительства, которая хоть и раскритикована всеми комитетами, имеется нужный ему ФОКУС - пункт о решении системных проблем в сфере защиты прав и свобод человека», - сообщила она.

Так же политик обратила внимание на слова Малюськи о терроре со стороны депутатов.

«Еще Денис Малюська рассказал про депутатов, которые терроризируют Министерство запросами. Вот такая эволюция - от депутатского контроля до депутатского террора. В общем, это вам не на столе сидеть», - резюмировала Славицкая.