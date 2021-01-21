Министр Малюська и его жена Рабчинская организовали коррупционную схему под крышей Минюста и НАИС - СМИ

Об этом пишет ТГ-канал Депутатская курилка, передает интернет-издание Новости Украины – From-UA.

Как пишут на ТГ-канале, "Малюська в особом представлении не нуждается, он уверенно разваливает Минюст. Что же касается его жены, то Людмила Рабчинская - заместитель министра цифровой трансформации и полноправный куратор "национальной информационной системы" (НАИС), которая основана тем самым Минюстом в мае 2015 года".

Как известно, НАИС - это главное предприятие и 22 региональных филиала по всей Украине. Они отвечают за систему Единых и Государственных реестров, создаваемых в соответствии с приказами Минюста. "А управляет этим всем – Рабчинская", - объясняют на Депкурилке.

Получается, по данным ТГ-канала, что "Малюськи сегодня оказались монополистами на рынке обеспечения доступа и пользования Едиными и Государственными реестрами. Без их согласия невозможно не внесение, не изменение в системе (за спасибо, конечно) + они имеют доступ ко всему имуществу страны, поэтому все владельцы заводов/пароходов уже давно потеряли здоровый сон".

"Вот так, под прикрытием дурачка и блондинки - семья Малюськи переформатировала госорган по контролю и прозрачности в обычную коррупционную машину", - пишет Депутатская курилка.