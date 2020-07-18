Малюська признал, что разделы меморандума с МВФ по судебной реформе писали активисты, - юрист

Министр юстиции Украины Денис Малюська ответил, кто в меморандуме с МВФ писал раздел по судебной реформе.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Ответ министра Малюськи на вопрос, кто писал раздел по судебной реформе в меморандуме с МВФ. Не то чтобы кто-то удивлён, но тем не менее. Как видим на манеже, все те же. Автомайдан, ЦПК и т.д. И зачем в Минюсте эксперты в директоратах, и сами директораты, если есть активисты?», - рассказала Славицкая.

«Вместе с тем отметим, что ведущие общественные организации, которые занимаются реформами в сфере правосудия, такие как Фундация DEJURE, Центр противодействия коррупции, Всеукраинская организация «Автомайдан», Центр политико-правовых реформ и Transparency International Ukraine, предложили свой план действий для создания независимого суда в Украине. Для этого в карте судовой реформы, размещенной по ссылке https://ti-ukraine.org/news/gromadski-organizatsiyi-proponuyut-vladi-plan-dij-u-sudovij-reformi/, они сформировали четыре главных условия для независимости суда: обновление Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС); очищение и обновление судов; новое качество административного судопроизводства; обновление Конституционного суда Украины».