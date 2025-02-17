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МЗС Польщі: Про присутність польських військ в Україні не може бути й мови

17.02.2025 / 18:30
Європейські країни не створюватимуть єдину армію у відповідь на російську загрозу.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю суспільному телебаченню країни, пише газета Rzeczpospolita.

Відповідаючи на запитання про ймовірність створення європейської армії, Сікорський сказав, що “потрібно бути обережним з цим терміном, тому що люди розуміють його по-різному”.

«Якщо ви розумієте під ним об’єднання національних армій, цього не станеться. Але я був прихильником того, щоб Європа та Європейський Союз розвивали власні оборонні можливості», – сказав він.

Він також додав, що ЄС зараз формує посилену бригаду.

Сікорський повторив, що про присутність польських військ в Україні “не може бути й мови, тому що обов’язком Польщі перед НАТО є захист східного флангу, тобто власної території”.

Сікорський
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