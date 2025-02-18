Войти | Зарегистрироваться
21:13

вторник,
18 февраля
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Туск: Європі варто терміново збільшити витрати на оборону

18.02.2025 / 14:21
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейським державам краще зараз більше інвестувати у свою оборону, аніж заплатити ще більшу ціну, якщо їм доведеться вести війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X (Twitter).

Дональд Туск заявив, що європейським державам варто терміново збільшити витрати на оборону, та навів у приклад свою країну.

"Якщо ми, європейці, не почнемо зараз більше витрачати на оборону, нам доведеться витратити у 10 разів більше, якщо ми не зможемо запобігти масштабнішій війні. Як прем’єр-міністр Польщі, я можу відкрито говорити про це, оскільки Польща витрачає на оборону вже майже 5% ВВП. І ми продовжимо це робити", – написав він.

Туск, Польща
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 февраля
17 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.