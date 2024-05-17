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Польща хоче отримати кредит на будівництво “залізного купола”

19.05.2024 / 13:15
Польща планує отримати від Європейського інвестиційного банку пів мільярда злотих (близько 130 млн дол.) кредиту на будівництво європейського “залізного купола”, зокрема, його супутникового компоненту.

Про це повідомив у суботу в Кракові прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

Глава польського уряду зазначив, що Польща має намір будувати з іншими країнами ЄС європейський “залізний купол”, аби гарантувати безпечне небо для країною. За його словами, з досвіду України й Ізраїлю відомо, що одна країна не зможе дати собі раду з гарантуванням безпеки повітряного простору. Тому має бути створено “залізний купол” над цілим регіоном і континентом. За словами Туска, Варшава ухвалила рішення про будівництво відповідного супутникового компоненту в межах цієї програми.

“У понеділок я вестиму переговори з Європейським інвестиційним банком про завершення процесу фінансування цього супутникового компоненту, і ми отримаємо кредит у пів мільярда злотих, який підвищить нашу безпеку”, - повідомив Туск.

Прем'єр Польщі висловив сподівання, що у понеділок він поінформує про успішне завершення процесу отримання кредиту.

Туск, Польща, залізний купол
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