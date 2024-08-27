Туск: Союзники рекомендують певну стриманість, коли йдеться про стрільбу по невпізнаних повітряних об'єктах

Про це польський прем'єр заявив на пресконференції, повідомили "Суспільне".

Туска запитали, чи плануються зміни до закону, які спростять збивання об'єктів - безпілотників чи ракет, - які з'являються у польському повітряному просторі Польщі під час масованих повітряних атак рф проти України.

"Наші союзники рекомендують певну стриманість, коли йдеться про стрільбу по невпізнаних повітряних об'єктах", - заявив Туск.

Він сказав про "виважену позицію" польських військових.

"Їм не слід відкривати вогонь щоразу, коли щось рухається у небі. Це дозволить почуватися безпечніше", - заявив польський прем'єр.

Туск сказав, що проблема зі збиттям також полягає в тому, що об'єкт може пролітати над Польщею впродовж часток секунд. З його слів, за цей час неможливо перевірити, чи це не цивільний об'єкт.