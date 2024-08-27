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ЦРУ: путін розпочне контрнаступ на Курщині, але це буде важка боротьба для росіян

29.08.2024 / 15:23
росія спробує відвоювати частину Курської області, яку контролюють українські військові, однак поки що кремль зосереджений на окупації українського Покровська.

Про це у середу, 28 серпня, сказав заступник директора ЦРУ Девід Коен під час конференції з питань національної безпеки 28 серпня, цитують Reuters та Голос Америки.

Коен зазначив, що, за оцінками США, Україна контролює близько 777 км² у Курській області й до того, військова операція України не демонструє жодних ознак ослаблення.

"Українці, схоже, мають намір утримати частину цієї території протягом певного періоду часу", - зазначив заступник директора ЦРУ.

Коен додав, що можна бути упевненим, що путін розпочне контрнаступ на Курщині, але "це буде важка боротьба для росіян".

"путіну доведеться зіткнутися не тільки з тим фактом, що тепер на російській території проходить лінія фронту, з якою йому доведеться мати справу; йому доведеться мати справу з відлунням у його власному суспільстві. Це може трохи змінити динаміку війни", - сказав представник ЦРУ.

Наразі російські війська, як зауважив представник ЦРУ, зосереджені на взятті Покровська - ключового транспортно-логістичного вузла на сході України.

"А втім, навіть якщо росіяни реалізують цей наступ, виграш москви буде мінімальним. Зрештою, нічого із цього не змінює гру у стратегічному сенсі", - пояснив він.

ЦРУ, Курська область, Коен
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