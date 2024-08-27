Кірбі: США захищатимуть Ізраїль у разі нападу Ірану

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Столтенберг: Здатність України підтримувати свою оборону вимагає збільшення постачань і більшої підтримки
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Туск: Союзники рекомендують певну стриманість, коли йдеться про стрільбу по невпізнаних повітряних об'єктах
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ЦРУ: путін розпочне контрнаступ на Курщині, але це буде важка боротьба для росіян
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PST: росія є ключовою загрозою для енергетичного сектору Норвегії
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Онлайн-кассы: Новые возможности для современного бизнеса06.08.2024 / 02:00Проведение платежей через кассы при расчетах за товары и услуги - требование законодательства Украины как для физических, так и для юридических лиц. При этом у предпринимателей есть выбор - использовать традиционные кассовые аппараты либо предпочесть онлайн ПО или программные регистраторы расчетных операций.Последние новости рубрики
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Завод у США на 50% збільшив виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні
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МО України: Для замовлення продуктів військові можуть використовувати кваліфікований електронний підпис
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Мінфін США: Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.
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