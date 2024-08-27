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Кірбі: США захищатимуть Ізраїль у разі нападу Ірану

29.08.2024 / 12:16
Сполучені Штати, як і раніше, віддані захисту Ізраїлю в разі будь-якої атаки Ірану і сподіваються на можливу угоду про припинення вогню в Газі.

Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомило агентство Reuters.

Кірбі сказав, що Білий дім серйозно ставиться до заяв Ірану та вважає можливим атаку його на Ізраїль.

"Наші меседжі Ірану послідовні, були та залишатимуться послідовними. По-перше, не робіть цього. Немає жодних причин для ескалації цього. Немає жодних причин потенційно розпочинати якусь тотальну регіональну війну. І по-друге, ми будемо готові захищати Ізраїль, якщо до цього дійде", - підкреслив Кірбі.

За його словами, США утримують дві авіаносні ударні групи на Близькому Сході, а також додаткову ескадрилью винищувачів F-22. Ці сили залишатимуться, доки потрібно для захисту Ізраїлю та власних військ та об'єктів у регіоні, наголосив Кірбі.

США, Іран, Кірбі, Ізраїль
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