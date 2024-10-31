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Axios: У Байдена попередили, що не зможуть стримати Ізраїль у разі іранської атаки

04.11.2024 / 14:21
Адміністрація президента США Джо Байдена в останні дні застерегла Іран від нового нападу на Ізраїль і підкреслила, що не зможе стримати ізраїльтян у разі іранської атаки.

Про це повідомило видання Axios, посилаючись на неназваного посадовця США і колишнього ізраїльського посадовця, пище "Європейська правда".

Після того, як Іран напав на Ізраїль 1 жовтня, у відповідь на серію вбивств, які скоїли ізраїльтяни, Ізраїль відповів ударом по військових цілях Ірану. Водночас він утримався від удару по ядерних або нафтовидобувних об'єктах Ірану.

"Ми сказали іранцям: ми не зможемо стримати Ізраїль, і ми не зможемо гарантувати, що наступна атака буде вивіреною і цілеспрямованою, як і попередня", – сказав американський посадовець виданню.

Він зазначив, що це повідомлення було передано безпосередньо іранцям, і це примітно, оскільки такі прямі контакти рідко розголошуються. Ізраїльський співрозмовник сказав, що повідомлення було передано з Вашингтона до Тегерана через швейцарців.

Іран пообіцяв відповісти на свіжі удари Ізраїлю, а верховний лідер Алі Хаменеї заявив на зустрічі зі студентами в суботу, що США та Ізраїль "безумовно отримають нищівну відповідь".

Есмаїл Ковсарі, член комітету з національної безпеки в іранському парламенті, заявив у суботу, що Рада безпеки Ірану погодила відповідь, але ще не визначила точну дату і масштаби.

Ковсарі сказав, що атака буде здійснена в координації з іншими групами "опору" в регіоні і буде сильнішою, ніж атака Ірану 1 жовтня, під час якої було використано 180 балістичних ракет.

США, Іран, Ізраїль
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