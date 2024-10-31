Чжу Фен: Відправка північнокорейських військ до росії є неприйнятною для Китаю

Це також перевіряє межі можливостей КНР впливати на сусідів, які володіють ядерною зброєю, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Китай зараз найсильніше непокоїть те, що участь військ КНДР у війні рф проти України може призвести до ще більшого розширення військового партнерства між США, країнами Західної Європи та їхніми союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У перспективі такі партнерства можуть допомогти Вашингтону знайти союзників у будь-якому потенційному конфлікті з Китаєм через острів Тайвань.

За словами директора Інституту міжнародних досліджень Нанкінського університету Чжу Фен, відправка північнокорейських військ до росії, загальна кількість яких, за оцінками офіційних осіб США, становить близько 10 тисяч осіб, є неприйнятною для Китаю. Адже влада КНР хоче припинення бойових дій.

"Це не тільки вносить нову стратегічну плутанину у війну в Україні, а й сигналізує про розширення війни", - сказав Чжу.

Він додав, що Пекін може побоюватися перетворення конфлікту на міжконтинентальний.

Водночас науковий співробітник Корейського фонду Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Ерік Баллбах вважає, що Китай може розглядати пряму підтримку росією стратегічних озброєнь Північної Кореї як "червону межу". Проте навіть у такому разі можливості припинення Пекіном дій будь-якої з цих країн будуть обмежені й можуть здатися менш привабливими, ніж збереження нинішнього стану речей.

"Китай явно зіткнувся з реальністю того, що він втрачає вплив на Пхеньян, тоді як росія набуває його", - зазначив експерт.

Видання наголошує, що за останній рік північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зробив різкий поворот, приділяючи набагато більше уваги росії, ніж Китаю.

Він відправив російському диктатору володимиру путіну понад 10 листів у 2024 році, що втричі перевищує обсяг його листування з китайським лідером Сі Цзіньпіном. росіяни також отримали можливість для туристичного відпочинку в Північній Кореї, а громадяни КНР поки такого не мають.

За даними WSJ, путін може запропонувати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину (і навпаки) те, чого офіційний Пекін запропонувати не може - росії потрібні робоча сила і боєприпаси, а КНДР - збройові технології.

При цьому видання зазначає, що влада КНР публічно практично не висловлюється про північнокорейські війська в рф.

Представник МЗС Китаю Лінь Цзян заявляв, що двосторонні стосунки Північної Кореї та росії - "питання для них самих" і повторив офіційну тезу Пекіна: Китай закликає всі сторони до деескалації ситуації та пошуку політичного рішення.

Колишній радник адміністрації президента США з питань китайської політики Майлз Ю вважає, що Китай не бажає публічно заявляти про союз із цими країнами.

"Водночас Китай ніколи не відмовиться від таємної, або хоча б непрямої, допомоги росії та Північній Кореї", - сказав експерт.

За його словами, на відміну від москви і Пхеньяна, Пекін не поводитиметься надто відкрито. Адже там хочуть "створити фасад", щоб залишитися у світовій системі вільної торгівлі та зберегти свої глобальні позиції.