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OSINT: Ізраїль постачає Україні російської зброї, захопленої в Газі, Лівані та Сирії

27.01.2025 / 15:23
Ізраїль розпочав постачання Україні російської зброї, захопленої в Газі, Лівані та Сирії.

Про це свідчать дані OSINT.

Зауважується, що цього тижня кілька військово-транспортних літаків ВПС США відправилися з авіабази Рамштайн у Німеччині на авіабазу Хацерім на півдні Ізраїлю. Після чого літаки продовжили маршрут до Жешува на сході Польщі, котрий є основним хабом для майже всієї військової допомоги, що постачається Україні.

Наразі немає офіційного підтвердження інформації, однак, раніше представник уряду Ізраїлю під час зустрічі з послом запропонував передати Україні таке озброєння.

зброя, Ізраїль, OSINT
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