OSINT: Ізраїль постачає Україні російської зброї, захопленої в Газі, Лівані та Сирії

Про це свідчать дані OSINT.

Зауважується, що цього тижня кілька військово-транспортних літаків ВПС США відправилися з авіабази Рамштайн у Німеччині на авіабазу Хацерім на півдні Ізраїлю. Після чого літаки продовжили маршрут до Жешува на сході Польщі, котрий є основним хабом для майже всієї військової допомоги, що постачається Україні.

Наразі немає офіційного підтвердження інформації, однак, раніше представник уряду Ізраїлю під час зустрічі з послом запропонував передати Україні таке озброєння.