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CNN: Війна в Україні стала унікальним джерелом даних щодо ефективності західної зброї

16.01.2023 / 17:28
Українська винахідливість із використання західної зброї на полі бою вражає американських посадовців, і вони вивчають на прикладі України, як її можна застосовувати в сучасній війні.

Про це ідеться в недільній публікації CNN, передає Укрінформ.

Українська винахідливість вразила американських офіційних осіб, які високо оцінили здатність Києва знаходити "макгайверські" рішення для своїх потреб на полі бою, що заповнюють важливі тактичні прогалини, що їх має складніше західне озброєння, зазначають автори публікації (МакГайвер – секретний агент, герой популярного телесеріалу).

"Їхні інновації просто неймовірно вражають", - сказав, директор програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Для американських військових війна в Україні стала унікальним джерелом даних щодо ефективності власних систем озброєння. Зазначається, що минулої осені, коли Україна визволила значні території під час контратак, вона завдавала ударів по російських військах артилерією і ракетами американського виробництва. Наведення артилерії часто здійснювалося за допомогою саморобної системи, яку Україна розробила на полі бою. Програмне забезпечення українського виробництва перетворило планшети і смартфони на складні інструменти наведення, які нині широко використовуються ЗСУ. Створено мобільний додаток, який подає супутникові та інші розвідувальні зображення в алгоритм наведення в режимі реального часу, що дозволяє підрозділам на передовій спрямовувати вогонь на конкретні цілі. Американські офіційні особи, знайомі з цим інструментом, кажуть, що він виявився дуже ефективним у бою.

Додаток для наведення є одним з десятків прикладів інновацій на полі бою, які Україна розробила за майже рік війни, часто знаходячи дешеві рішення для дорогих проблем. Так, невеликі пластикові дрони скидають гранати та інші боєприпаси на російські війська. 3D-принтери виготовляють запчастини для ремонту важкої техніки в польових умовах. Звичайні пікапи перетворилися на мобільні ракетні установки. Складними американськими ракетами озброюють старі радянські винищувачі. Те, як Україна використовувала обмежені запаси ракет HIMARS, щоб спричинити хаос у російському командуванні, завдаючи ударів по командних пунктах, штабах і складах, вражає, сказав представник Пентагону, додавши, що військові лідери вивчатимуть цей досвід протягом багатьох років.

Джонс, зброя
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