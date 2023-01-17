Моравецький: Зараз немає причин блокувати підтримку Києва та затягувати її

Про це, виступаючи у Берліні, заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, пише Liga.net.

Польський прем'єр застеріг світ, що поразка України "може стати прелюдією до Третьої світової війни", і тому зараз "немає причин блокувати підтримку Києва та затягувати її на невизначений термін".

"Я закликаю уряд Німеччини до рішучих дій, які полягають у постачанні всіх видів озброєнь до України", – закликав Моравецький.

Він нагадав союзникам, як Західна Європа "вважала, що російського ведмедя можна приручити", хоча Польща постійно попереджала, маючи історію взаємин із Росією, "що імперіалізм – основна частина політики Кремля".

"Виявилося, що відносини з Росією — це договір з дияволом. Політика "Wandel durch Trade", "зміна через торгівлю", та проєкти, які мали пов'язати Росію з Європою, не вдалися. Це був зашморг на нашій шиї", – наголосив він.

Моравецький сказав, що у російському політичному мисленні існування незалежної України, Польщі та країн Балтії "несумісне з існуванням російського імперіалізму".

Він вважає, що Берлін наразі швидко погодиться передати Україні танки Leopard.