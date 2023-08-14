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шойгу заявив, що одним із головних завдань вторгнення в Україну є звільнення полонених російських військових
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У Польщі одночасно з парламентськими виборами може пройти загальнонаціональний референдум
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12:16
ЦНС: росія планує здійснити провокацію на власній Курській атомній станції
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Британська авіація перехопила російські бомбардувальники на північ від Шотландії.
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09:10
Мінфін Німеччини підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus
- 17:27
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Укргазвидобування: В Україні запустили у роботу дві газові свердловини
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Шмигаль назвав суму соціальних виплат з держбюджету за 7 місяців 2023 року
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16:25
Дуда: Варшава підтримує Україну, але відстоюватиме свої власні інтереси у питанні імпорту зерна
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15:23
Румунія обіцяє подвоїти свої транзитні потужності для зерна з України
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ФДМУ отримав ще 30 підприємств для подальшої приватизації або ліквідації
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Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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Попередження: Кіберзловмисники надсилають злочинні листи надходили начебто від імені CERT-UA
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