шойгу заявив, що одним із головних завдань вторгнення в Україну є звільнення полонених російських військових

Виявляється, у лютому 2022 року росія розпочала повномасштабну збройну агресію проти України, щоб за півтора роки потому повертати з українського полону своїх військовослужбовців. Таку заяву зробив міністр оборони рф сергій шойгу, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Під час чергової конференції з міжнародної безпеки у москві шойгу заявив, що одним із головних завдань вторгнення в Україну нібито є звільнення полонених російських окупантів.

За словами голови міноборони, одне з пріоритетних завдань спецоперації – це звільнення російських військових з українського полону.

Він наголосив, що російською стороною було налагоджено взаємодію з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, представники якого надають значну підтримку у встановленні місцезнаходження тих, що потрапили в полон, а також забезпеченні прав військовополонених, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права.

При цьому представник держави-агресорки, яка неодноразово зривала обміни полоненими, відмовляється від пропозицій провести обмін у форматі "всіх на всіх", а також помічена в порушеннях Женевської конвенції щодо поводження з полоненими, взявся звинувачувати в "недоговороспроможності" Україну.

Як зауважив шойгу, ця робота "складна та делікатна", враховуючи недоговороспроможність керівництва України. Міністр додав, що росія продовжить робити кроки, спрямовані на повернення російських військових на батьківщину.

Подібний "кульбіт" викликав бурю у мережі

"шойгу: визволення солдатів росії з полону є одним з головних завдань сво. А знаєте, як можна було уникнути вирішення цього завдання? Не починати, бл*ть, війну, кретини ви їб*чі!", "Можна ще багатьох повернути, забравшись нах*й з України всім складом", "А ті, яких вони в мобільних крематоріях спалюють, це типу звільнені вже?", "Виведи війська за поребрик – і Україна ваших полонених вам за поребрик же і випхає. Дебіл", "Так ось які були завдання", – пишуть користувачі Twitter.

Іронічно прокоментував заяву шойгу і російський правозахисник Микола Полозов, який захищав українців та кримських татар, яких окупанти захопили у заручники, зокрема у тимчасово окупованому Криму.

"Одне із пріоритетних завдань спеціальної військової операції – звільнення російських військовослужбовців з українського полону" – шойгу. Від творців "Київ за три дні". Наступне пріоритетне завдання сво – підписання акту про власну капітуляцію путінським рейхом", – написав Полозов.