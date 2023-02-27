шойгу вибухнув погрозами, коментуючи постачання Україні далекобійної зброї, - росЗМІ

За його словами, такі кроки нібито тільки загострюють бойові зіткнення. Заяву міністра наводять російські пропагандистські ЗМІ.

Шойгу заявив, що глибина просування російських військ в Україні залежатиме, зокрема, від того, яку далекобійну зброю отримає Київ від країн Заходу.

"Це залежить від того, яка зброя буде надана", – сказав він, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву Володимира Путіна про те, що чим більше далекобійні системи постачатиме Захід в Україну, тим далі росія "відсуватиме загрози від своїх кордонів".

Нагадаємо, західні союзники ухвалили рішення про надання Україні далекобійної зброї.

Нині також формуються танкові підрозділи. Про це на брифінгу 23 лютого повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона також наголосила, що українська армія де-факто стала армією НАТО, а Україна чітко прямує шляхом євроатлантичного вектора.