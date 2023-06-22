шойгу пригрозив Україні обстрілами по так званих "центрах ухвалення рішень"

Відповідну заяву зробив міністр оборони країни-агресора сергій шойгу.

За словами шойгу, ЗСУ нібито планують нанесення ударів по території росії, зокрема й по тимчасово окупованому Криму, із застосуванням ракетних установок HIMARS і крилатих ракет Storm Shadow.

"Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної військової операції означатиме повноцінне втягування США і Великої Британії в конфлікт і спричинить негайні удари по центрах ухвалення рішень на території України", — сказав шойгу.