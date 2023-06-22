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Хантер Байден визнав свою провину за трьома пунктами федеральних звинувачень

21.06.2023 / 14:21
53-річний син президента США Хантер Байден у вівторок визнав свою провину за трьома пунктами федеральних звинувачень, пов’язаних із несплатою податків і незаконним володінням зброєю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Два пункти фінансових звинувачень стосуються несплати федерального податку на прибуток у встановлений термін у 2017 і 2018 роках у розмірі 1,2 мільйона доларів, які, як стверджував Байден-молодший, він пізніше повернув.

Третій, найсерйозніший пункт звинувачення, пов’язаний із тим, що у жовтні 2018 року Хантер Байден володів пістолетом, при цьому хибно заявивши, що не вживає наркотиків. Пізніше він зізнався, що був кокаїнозалежним у цей період.

За це передбачене максимальне покарання до 10 років позбавлення волі, та оскільки Байден-молодший уклав досудову угоду, то він може отримати м’якший вирок або штраф до 250 тисяч доларів.

Визнання Хантером Байденом провини завершує тривале розслідування Міністерства юстиції США, розпочате за президентства Дональда Трампа у 2018 році. Це також означає швидший розгляд справи в окружному суді штату Делавер.

У Білому домі відмовились коментувати ситуацію по суті, лише підкресливши, що президент і перша леді підтримують Хантера Байдена у його прагненнях "продовжувати налагоджувати власне життя".

Зазначимо, що це не єдине розслідування, де фігурує Байден-молодший. Республіканці в Палаті представників США самостійно перевіряють закордонну бізнес-діяльність сина президента, зокрема й причетність Байдена-старшого до неї.

Лінія звинувачень республіканців ґрунтується на тому, що Хантер Байден покладався на вплив батька – раніше віцепрезидента США – для укладання бізнес-угод, зокрема з представниками Китаю та України. Байдени офіційно заперечували, що такий вплив був.

Байден
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