Про це 20 червня заявив заступник глави мзс рф сергій вершинін, передає пропагандистське видання "РИА Новости".

За його словами, "росія веде до того, щоб зупинити роботу "зернового коридору". Він зауважив, що в москві розуміють, що йдеться про домовленості, які стосуються продовольства для різних країн.

17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня. Домовленості визначили функціонування коридору з українських портів у міжнародні, але не передбачають задоволення жодних потреб росії.

рф погрожує зупинити роботу "зернової угоди" з метою, аби сторони виконали деякі вимоги. Йдеться про те, що росія наполягає, аби Україна відновила транзит російського аміаку через свою територію. Водночас Україна вимагає від ООН гарантій того, що зернова угода працюватиме нормально, якщо Київ дозволить транзит російського аміаку.

Раніше рф також погрожувала вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Водночас Київ має "план Б": продовження роботи "зернового коридору" без зобов'язань зі сторони рф, якщо москва розірве поточну угоду з експорту зерна.