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Чавушоглу: Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди"

06.03.2023 / 12:23
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди".

Про це Чавушоглу сказав у своєму виступі на Конференції ООН з питань найменш розвинених країн у Катарі, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Чорноморська зернова ініціатива, започаткована ООН та Туреччиною в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу.

Він також повідомив, що обговорив питання продовження угоди з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

зернова угода, Чавушоглу
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