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В ООН підтвердили продовження зернової угоди

19.03.2023 / 10:25
В ООН підтвердили продовження чорноморської зернової ініціативи.

"Чорноморська зернова ініціатива, підписання якої відбулося в Стамбулі 22 липня 2022 року, продовжена... Ми висловлюємо подяку уряду Туреччини за їхню дипломатичну та оперативну підтримку", - йдеться в комюніке, опублікованому в суботу на сайті ООН.

"Ми продовжуємо залишатися відданими угодам і закликаємо обидві сторони подвоїти їхні зусилля для її всеосяжного виконання", - наголошується в документі.

"Чорноморська зернова ініціатива, а також меморандум про взаєморозуміння щодо просування російського продовольства і добрив на світових ринках, є критично важливими для світової продовольчої безпеки, особливо для країн, що розвиваються", - наголошується в комюніке.

Раніше віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що дію "зернової угоди" продовжено на 120 днів.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Росії, Туреччини відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморськ", "Одеса" і "Південний"), а також зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів. Таким чином, її термін дії закінчується 18 березня.

ООН, зернова угода
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