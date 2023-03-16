Что такое автоматический сортировочный конвейер и где он используется?

На многих предприятиях есть сортировочные линии, которые с заданной скоростью перемещают товары из пункта А в пункт Б. Они безусловно нужны, но их минус: не имеют дополнительных функций. Современные компании разработчики "умного" оборудования усовершенствовали данный продукт, и теперь конвейерная лента "умеет" гораздо больше. Что такое автоматические сортировочные линии и где они будут полезны? Рассказываем.

Что такое автоматический сортировочный конвейер?

Это полноценное оборудование, комплекс, состоящий из четырех модулей, который может сортировать посылки или грузы по разным контейнерам. В Украине сортировочная линия доступна для заказа в компании UIS https://uislab.com/products/konvejernaja-sortirovka/. Также ее можно приобрести у иностранных разработчиков, но имейте в виду, что цена будет в несколько раз выше.

Если кратко описывать понятие сортировочных линий, это оборудование, где работники на конвейерную ленту в хаотическом порядке выбрасывают любой груз, и система самостоятельно его сортирует и отправляет в нужный контейнер.

Данный продукт требует минимального привлечения сотрудников. Достаточно только оператора, сидящего за рабочим столом, который автоматически является первым модулем системы. Его функции следующие:

Принимать товар, сканировать его или при необходимости маркировать. Для этого оператор будет иметь большой ПК, и разные сканеры: для больших грузов, малых, помятых и т.п. Затем оператор в хаотическом порядке отправляет посылки на транспортировочную линию, и они попадают на второй модуль, который называется сенсорными весами. Здесь груз взвешивается, измеряется и переходит на другой модуль. На третьем модуле посылки попадают на участок с металлическими толкателями, направляющими их в нужные контейнеры.

На последнем заключительном этапе груз оказывается в нужном контейнере. Таким образом, в течение одного часа можно сортировать до 5000 товаров. При этом никаких погрешностей не будет.

Где целесообразно внедрять систему?

Сортировочные линии будут незаменимыми на предприятиях и складах, где постоянно происходят сортировочные процессы. Часто это логистические компании, крупные интернет-магазины и другие предприятия, регулярно сортирующие грузы и отправляющие их клиенту.

Уже с первых недель компания сможет ощутить положительные изменения:

Ускорение сортировочных процессов, а значит меньше срывов сроков поставок; уменьшение затрат на оплату труда, ведь количество сотрудников вовлеченных в сортировочные процессы сократится; никакие погрешности, ошибок или влияния человеческого фактора.

Все это оказывает хорошее влияние на общие показатели эффективности работы компании, доход и расходы.

Как заказать оборудование в Украине?

Последние несколько лет в Украине есть разработчики, предлагающие данный продукт. Перед тем как начать сотрудничество с одним из них, рекомендуем обратить внимание на опыт работы компании, кейсы, наличие индивидуального подхода к клиенту. От процесса приёма заказа до момента внедрения системы на предприятии может пройти несколько месяцев. Окупается система по большей части в течение одного года.