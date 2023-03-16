Шуляк: Конфісковані фінанси російських банків будуть спрямовані на компенсації за зруйноване житло

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування, голова партії Слуга народу, нардепка Олена Шуляк.

Вона нагадала, що наприкінці 2022 року було створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

«До нього надійшло 17 млрд гривень, гроші були арештовані у російських банків – Сбербанку Росії, який мав “дочку” на території України. Ці кошти будуть використані для того, щоб, згідно з ухваленим законопроєктом №7198, надавати людям компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло», – сказала вона.

Очільниця комітету ВР каже, що протягом 2023 року можуть надходити й інші кошти, наприклад, прибуток від НБУ – 35,5 млрд грн можна буде використовувати на виплату компенсацій.