Войти | Зарегистрироваться
09:23

суббота,
18 марта
Онлайн
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Шуляк: Конфісковані фінанси російських банків будуть спрямовані на компенсації за зруйноване житло

17.03.2023 / 18:30
Конфісковані в російських банків 17 млрд гривень будуть спрямовані на компенсації за зруйноване житло.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування, голова партії Слуга народу, нардепка Олена Шуляк.

Вона нагадала, що наприкінці 2022 року було створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

«До нього надійшло 17 млрд гривень, гроші були арештовані у російських банків – Сбербанку Росії, який мав “дочку” на території України. Ці кошти будуть використані для того, щоб, згідно з ухваленим законопроєктом №7198, надавати людям компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло», – сказала вона.

Очільниця комітету ВР каже, що протягом 2023 року можуть надходити й інші кошти, наприклад, прибуток від НБУ – 35,5 млрд грн можна буде використовувати на виплату компенсацій.

Шуляк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 марта
16 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.