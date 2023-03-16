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Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік

17.03.2023 / 16:27
Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року. Завдяки документу українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення у держави Євросоюзу.

Про пролонгування угоди повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Урядовець розповів, що Україна разом із європейськими партнерам наразі розвиває логістичну інфраструктуру на кордоні.

"З початку повномасштабного вторгнення відкрили 2 нові пункти пропуску на кордоні з Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів на кордоні з Польщею. Окрім цього, розширили пропускну спроможність пункту "Краківець – Корчова" та впорядкували роботу пункту "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею", - сказав Кубраков.

За підрахунками Мініфраструктури, після підписання "транспортного безвізу" кількість перетинів українського кордону у напрямку ЄС зросла на 43%. Тоді як кількість перевізників, які їхали у бік країн Євросоюзу - збільшилася на 53%.

Кубраков
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