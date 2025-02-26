Войти | Зарегистрироваться
02:02

четверг,
27 февраля
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Bloomberg: Лідери ЄС планують переконати Трампа не поспішати з угодою з рф про припинення вогню

26.02.2025 / 09:10
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії обговорює скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну рф в Україні, пише Bloomberg з посиланням на власні інформовані джерела.

"Зустріч може відбутися вже в неділю і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності. Вони попередили, що плани ще не завершено і можуть змінитися, і що це може бути фактично альтернативний варіант", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що європейські лідери докладають дипломатичних зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з рф, що підбадьорить москву та послабить безпеку в Європі.

"Потенційна зустріч, організована Великобританією, дасть лідерам можливість підбити підсумки своїх розмов з Трампом і його офіційними особами за останній тиждень і зберегти єдину позицію", - повідомляє видання.

Трамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
26 февраля
25 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.